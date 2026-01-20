保健》善心女歲末捐百萬 繳弱勢健保費

根據統計，健保愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元的善款，幫助了3600多個弱勢家庭。（本報資料照）

健保署20日公布，去年12月下旬接獲一筆匯入健保愛心專戶的百萬善款，捐款人為70多歲女士，指定協助無力繳納健保費的弱勢家庭度過難關。根據統計，健保愛心專戶成立至今，已運用8548萬餘元善款，幫助了3600多個弱勢家庭。

來自單親家庭的16歲吳同學，遭逢家庭變故，父親突然病逝，與奶奶、姑姑同住。因奶奶年邁體弱須經常就醫，巨大的經濟壓力，使他們無力繳納健保費。健保署台北業務組得知吳同學狀況後，立即啟動愛心善款繳清健保欠費。

吳同學以手寫信表達感謝，表示會好好學習，努力用功長大，為社會出一份心力。「從小我就是單親家庭，近年爸爸去世，變成奶奶和姑姑照顧，可奶奶年紀已大，看醫（生）用錢多，導致壓力都在姑姑身上，幸好有愛心捐款，為我們減輕了一份負擔」。

健保署台北業務組組長李純馥表示，感謝善心女士將愛化為實際行動，讓愛心專戶即時協助有需要的弱勢民眾。為表達感謝，她代表健保署率隊前往捐款人家中致贈感謝狀。該女士肯定健保照顧國人健康，為表對健保的支持、傳遞愛與溫暖，特別選擇透過捐款百萬元，幫忙弱勢繳清健保欠費，保障其就醫權益。

根據統計，健保署民國114年共協助176名未成年人，補助總金額達313萬餘元；去年楊柳、鳳凰颱風風災後，台北業務組主動協助受災嚴重區域的弱勢家庭繳納健保欠費，共補助117戶，補助金額273萬餘元，盼受災民眾能夠感受到社會的溫暖與健保用心。

健保署長陳亮妤表示，全民健保讓台灣人民不再因病而貧、因貧而病，更透過愛心專戶適時對弱勢伸出援手，把台灣社會的愛傳遞下去。另外，因一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以紓解其欠費壓力。