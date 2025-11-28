保健》喉嚨卡卡咳不出 梅核氣作怪

梅核氣就像喉嚨卡了一大塊烤肉一般，氣機不暢的卡痰感，很多人會有清喉嚨的動作。（李念庭攝）

冬天將近，醫師診間出現很多喉部不順，想咳卻咳不出、想吞又吞不下、喉嚨不紅不腫痛、吃飯喝水都正常的病人，這是中醫所稱的「梅核氣」。中醫師提醒，梅核氣可能與慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流等有關，個性較緊繃、有時間壓力、三餐時間不定且吃飯時的休息時間短，都是好發族群。

古代典籍《金匱要略》將梅核氣稱為「咽中如有炙臠」，就像喉嚨卡了一大塊烤肉一般，氣機不暢的卡痰感，很多人會有清喉嚨的動作，或是想要用力咳嗽把喉嚨卡的痰咳出來，但實際上喉嚨裡面的痰不多，甚至是沒有痰，咳久了反而聲音沙啞。

廣告 廣告

初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶表示，梅核氣好發的族群是常常需要說話的老師、配音員、播報員等，可能是漸進式發作，早上或晚上刷牙時出現反胃嘔吐反射。另外，平時個性較緊繃、有時間壓力、三餐時間不定且吃飯時的休息時間短，也是容易發生的族群。

徐瑋憶分析，梅核氣可能與慢性咽喉炎、慢性鼻過敏、胃酸逆流、情緒緊繃有關。若是慢性咽喉炎，應注意在喉嚨卡卡時喝溫水，切勿用力咳嗽清痰；慢性鼻過敏者，應留意頸部、頭部的保暖，可做有氧運動，促進血液循環。

胃酸逆流者，應少吃辛辣炸烤、加工食物、香脆的零食，戒菸酒，咖啡及茶別喝太多，剛吃飽也不要馬上坐下；情緒緊繃者，建議透過運動紓解壓力、冥想、八段錦、建立社交支持，冬季不妨曬太陽、到戶外走走、觀賞藝術人文古蹟等。