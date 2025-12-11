保健》喉嚨長鴿子蛋 達文西切除保聲帶

林口長庚醫院完成全台首例「單孔達文西內外複合喉保留手術」，成功為患者黃小姐保留聲帶，術後調養2周後，順利恢復說話與進食能力。（王家瑜攝）

46歲黃小姐2年前健檢時發現咽喉有腫塊，起初認為是良性病灶，但除了鼾聲變大外，幾乎沒有症狀。原本想與病共存，直到腫塊逐漸變大，就醫建議需進一步處置，最終轉診到林口長庚醫院，並經深部切片檢查後，確診為咽喉小唾腺惡性腫瘤，腫瘤約3公分，相當於一顆鴿子蛋大小。

林口長庚醫院完成全台首例「單孔達文西內外複合喉保留手術」，成功為患者保留聲帶，吞嚥、說話功能未受影響。這項重大的里程碑已發表在國際知名期刊《機器人外科學雜誌》（Journal of Robotic Surgery）。

林口長庚耳鼻喉部部長方端仁說明，唾液腺是分泌口水的器官，除了三對主唾液腺之外，還有許多小唾液腺，遍布軟顎、舌部、口底、喉嚨等。值得注意的是，小唾液腺腫瘤多半是惡性。

咽喉小唾液腺癌對放化療反應不佳，晚期患者通常須接受全喉切除。為保全功能，黃小姐接受創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，先以機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的腫瘤，並且完整保留聲帶。術後經過2周調養，黃小姐順利恢復說話與進食能力，後續僅需定期追蹤。

方端仁說，咽喉小唾液腺癌生長緩慢、症狀不明顯，常被誤認為良性病灶而延誤治療。若健檢發現疑似囊腫但沒有消退，建議就醫進一步處置；由於病程進展緩慢，只要有足夠的警覺性，就有充足的時間和機會可以治療。