保健》國內首例 深腦刺激緩解10年癲癇

一名20多歲男性「藥物難治型癲癇」患者，腦部有多處病灶、複雜難治，經歷10幾年的藥物、手術、免疫治療都無效，台大醫院診斷出他有罕見「基因-結構-免疫」三重病因，透過最新型「深腦刺激系統」植入手術，讓癲癇獲得更佳控制，創下國內首例。

台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦說明，患者10多歲就癲癇急性發作，當時推測有發炎和感染，但輾轉各醫院，試過10幾年不同藥物調整、局部手術、神經阻斷、免疫治療等，都沒有太大效果，治療陷入瓶頸。

饒敦指出，患者每月經歷5至10次以上較大的癲癇發作，症狀包括抽搐、意識改變，智力也受到影響。台大診斷出他帶有罕見「基因-結構-免疫」三重病因，包括基因突變、腦部發炎問題，且病灶橫跨腦部不同區域，無法僅靠切除單一病灶解決。

饒敦說明，癲癇成因複雜，5至7成癲癇病人能靠藥物控制，或飲食治療、手術；但藥物難治型患者病程及病因不同，或找不到手術可切除部分，治療上十分困難，只能靠「神經調節」。

健保2020年起給付顱外迷走神經刺激等神經調節術，為非侵入性，饒敦說，此次導入新型「深腦刺激系統」則是侵入性，但並非切除病灶，而是在腦部深層區域兩側「放電」，刺激調節、穩定神經狀態，7年內7成患者可達不錯的緩解效果。

台大去年5月替患者進行全國首例最新型深腦刺激系統植入手術，至今約半年，患者前3個月狀態較不穩，9月曾二度手術調整，後3個月恢復良好，發作強度與頻率呈現緩解趨勢，也能降低發作造成的腦損傷，讓病人有機會進步。饒敦說，此患者為自費治療，費用約130至150萬元，不過今年起深腦刺激已納入健保審核後部分給付，未來可望降低患者經濟負擔。