保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增

台大公衛最新研究發現，人體糞便一天可排出至少8000顆塑膠微粒，可能增加健康風險。（李念庭攝）

國際研究指出，塑膠微粒累積過量，可能導致慢性發炎、神經損傷甚至癌症。台大公衛研究發現，人體糞便一天可排出至少8000顆塑膠微粒，經動物實驗證明，這些微粒會影響腸道菌變化，造成血糖及膽固醇代謝異常，籲民眾減少使用塑膠容器、落實減塑。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授鄭尊仁說明，日常中如塑膠茶包、塑膠碗、塑膠袋等，經加熱可釋出高達百億顆塑膠微粒，多數是奈米級微粒，腸胃道是重要的暴露途徑。

團隊以小老鼠進行腸胃管灌實驗，發現0.2及0.8微米聚苯乙烯微粒，可被吸收並分布各器官，引發氧化壓力及發炎反應；經腸胃道3個月暴露，發現0.5微米微粒會在肝臟累積，造成肝指數上升、脂肪堆積、血糖及膽固醇代謝異常；5微米微粒則會造成腸道菌群變化，顯示塑膠微粒暴露可能導致人體健康危害。

國衛院環醫所特聘研究員陳保中說，近年國際研究發現，體內塑膠微粒較多者，中風、心肌梗塞等風險，為塑膠微粒較少者的4.5倍；另一篇研究分析人類屍體，發現大腦塑膠微粒累積最多，與失智症有關。

鄭尊仁指出，團隊以「傅立業轉換紅外線光譜儀」分析50位年輕受試者糞便，發現大於25微米塑膠微粒的中位數為1公克7.4顆，相當於人體每日總糞便量中，約有8000顆以上塑膠微粒，以碎片類型為主，推測是生活中塑膠產品分解後被攝入；纖維狀塑膠微粒則來自聚酯纖維材質服飾。

鄭尊仁提醒，塑膠微粒在生活中無所不在，目前尚無科學證據說明人體如何排出塑膠微粒，避免危害的最好方法，就是減少使用塑膠製品，如少用瓶裝水、避免高溫下使用塑膠容器、改用玻璃或不鏽鋼製品、衣物方面避免選擇聚酯纖維。