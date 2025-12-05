保健》壓力荷爾蒙 讓你想瘦卻瘦不了
努力克制飲食和運動，卻還是覺得很難瘦？台北初日診所副院長鄧雯心指出，所有女性都可能遇到壓力荷爾蒙的影響，越努力越覺得失控，並不是做得不夠，而是身體已經沒有力氣恢復。
鄧雯心引述刊登於《Behavioral and Brain Research》的一項雙盲研究，針對61名女性進行測試，年齡為18到44歲。受試者分別服用20毫克皮質醇或安慰劑，再透過心率變異度（HRV）與功能性磁振造影觀察身體反應。
HRV被視為壓力的生理指標，也反映中樞自律神經網路在面對外界需求時的調節與適應能力。HRV越高，代表身體越能從壓力中恢復，也越能維持穩定。結果顯示，在未控制年齡與種族時，皮質醇會使HRV指標下降，也就是身體的「冷靜按鈕」被調小，同時大腦處理壓力的神經連線也變弱。
鄧雯心整理出5個看似正確，卻悄悄加重壓力、讓身體失去安全感的習慣。1.少吃卻忽略營養的質量：營養之於人體，就像鋼骨架構之於房子，如果不穩定，就像稻草屋遇到颱風地震，房子為了穩住，就像人體為了生存，只能先儲存脂肪以因應持續的營養不足。
2.過度運動卻忘記身體需要休息：休息不夠，就是生存模式拉警報，讓運動效果事倍功半。
3.單純控制熱量，卻忽略避開發炎性飲食：發炎就像身體在慢性失火，免疫系統過勞會進一步刺激壓力荷爾蒙。
4.太晚睡、睡太少：你熬的是自由，身體熬的是壓力，破壞日夜節律，讓代謝失常。
5.情緒壓力和完美主義比宵夜更肥：持續逼迫自己反而增加身心負擔，過度緊繃讓身體更不敢放掉脂肪。
鄧雯心提醒，代謝的核心不是「再多做一點」，而是讓身體脫離戰或逃的壓力模式，先把身體從高壓狀態拉回穩定，給予足夠的安全感，才會真正的健康瘦、瘦得久。
