保健》大寒今來襲 中醫教飲食防搔癢

天氣寒冷、空氣乾燥，不少民眾出現皮膚乾燥及搔癢困擾。（李念庭攝）

20日是大寒，天氣寒冷、空氣乾燥，不少民眾出現皮膚乾燥及搔癢困擾。中醫師指出，冬季皮膚搔癢多屬「風寒外襲」與「血虛」所致，抓撓後可能出現紅腫、脫皮或血痕，甚至影響睡眠，建議日常多攝取富含膠質食物，避免辛辣、燥熱、加工食品。

欣悅中醫診所中醫師賴俊宏說明，冬季皮膚搔癢多是「風寒外襲」與「血虛」造成，寒冷會使交感神經興奮，肌肉收縮以保暖，卻導致皮脂分泌減少、血液循環變慢、新陳代謝下降，皮膚含水量降低，臉部、手臂、小腿、四肢關節等處，常出現龜裂、脫屑、乾癢現象。中老年人或氣血循環較弱者，冬季較容易出現皮膚乾燥、搔癢。

冬季常見脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎，賴俊宏指出，脂漏性皮膚炎好發於眉毛、頭皮、鼻翼兩側，皮膚會出現脫屑、紅疹或發癢，可能受體質、情緒壓力、作息不正常、刺激性食物、季節變化等影響；異位性皮膚炎好發於臉部、四肢，會癢且反覆發作，可能因過敏、飲食、氣候變化、情緒壓力等導致。

賴俊宏建議，日常飲食應多攝取富含膠質的食物，如牛奶、雞蛋、豬腳、雞爪，能補虛潤燥、滋養肌膚、減少皺紋又不傷脾胃；鯉魚有健脾補虛、利水作用；大棗、花生、黑芝麻、堅果類可補充熱能、抗禦寒冷；必要時可適量使用溫和補藥如人參、川芎、當歸，促進氣血循環；虱目魚含豐富胺基酸、鐵質與膠質，也是冬季保養皮膚的優質選擇。

賴俊宏提醒，脂漏性皮膚炎患者應避免辛辣、燥熱、燒烤、油炸食物，如蔥、薑、蒜、韭菜、胡椒、羊肉、酒、咖啡、濃茶等，加工食品、含人工色素的果汁、汽水、蜜餞、醃製品也應盡量少吃。