保健》天冷免疫力降 中醫教保養祕訣

近日氣溫下降，人體血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。中醫師提醒，冬末重「藏養」，應避免耗損陽氣，也不宜過度進補，日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤。

信義馬光中醫診所醫師游晏楠表示，寒冷時節未能好好調養身體，春天便容易受到病邪侵襲。當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。

游晏楠指出，尤其長者、慢性病患者、體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息，腹部受寒容易影響腸胃與代謝，應保護好「頭頸部、腹部腰部、腳部」3大部位，可配戴帽子、圍巾，避免直接受寒。

臨床上，常有患者睡一覺突然「落枕」，脖子肌肉緊繃、轉側不利，可透過中醫針灸立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。游晏楠說明，三九貼是利用「冬病冬治」道理，選用具溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣，敷貼在穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。

游晏楠建議，寒冬養生應順應「保陰潛陽」原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補，注意保暖、順應自然「早睡晚起」，同時調養作息與飲食。冬天氣溫低，寒氣容易從足部入侵，泡腳可溫通足部經絡、促進下肢血循，幫助驅寒暖身，改善手腳冰冷。