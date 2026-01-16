保健》天冷聽不到 小心耳中風上身

聽力師指出，冬季是「耳中風」好發時期。（李念庭攝）

寒流來襲，小心耳朵也「中風」！一名48歲上班族，一早起床發現右耳突然聽不到，伴隨嗡嗡耳鳴聲，原以為只是感冒或洗澡耳朵進水，硬撐至傍晚才驚覺不對勁。就醫經診斷，發現為右耳重度「突發性感音神經性聽力損失」，俗稱耳中風，所幸發現時不算太晚，經藥物治療、進行聽覺輔助器使用評估、聽力輔具介入，聽力已獲得改善。

中華民國聽力師公會全國聯合會祕書長蔡鋕鑫說，許多人以為中風只會發生在腦，其實「內耳」同樣怕缺血。耳朵極度依賴血液循環，天冷會讓血管收縮，若再加上熬夜、壓力大、咖啡因或抽菸等因素，更容易讓內耳微血管發生狀況，出現聽力下降、耳鳴加劇，甚至伴隨悶塞感或暈眩。

蔡鋕鑫說明，內耳供血來源是一條極為細小的迷路動脈，與心臟、腦部不同，幾乎沒有備援血管，一旦血流因低溫而收縮、血液黏稠度上升，內耳便可能在短時間內出現缺血狀況。近年耳中風患者有年輕化趨勢，35至55歲上班族、高壓族群並不少見。

蔡鋕鑫指出，許多患者將耳中風症狀，誤以為只是感冒、耳屎堵住或壓力大，選擇多觀察幾天。但研究指出，突發性聽力損失本質上是一種「內耳缺血性病變」，若未在72小時黃金治療期內處理，聽力恐難以恢復。

蔡鋕鑫提醒，愈早發現，愈可保住聽力。寒流來襲，除注意保暖、控制三高與規律作息，也要注意耳朵是否出現異狀，若聽力下降或懷疑耳中風，應盡速就醫，確認是否需要聽力輔具。