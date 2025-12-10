保健》天冷血管收縮 惱人耳鳴來搗亂

專家指出，約有9成耳鳴者，同時伴隨聽力下降。圖為示意圖。（林周義攝）

冬天是耳鳴好發的季節，主要是冷天容易造成血管收縮，血液循環差，尤其在慢性病、三高及免疫疾病族群特別明顯。另冬季容易感冒、過敏，造成鼻黏膜充血、耳咽管不平衡，也可能產生耳鳴。中醫師提醒民眾，出現耳鳴應就醫查明原因，平日也可將手搓熱後按摩耳朵前方、上方、耳後及耳下，早晚搓100下，改善後頸及耳朵附近的循環。另日常生活應遠離環境噪音，減少使用耳機。

初鳴堂中醫診所中醫師林庭竹表示，中醫經絡之中，通過耳朵的穴位非常多，三焦經、小腸經、膽經息息相關，加上肝膽火旺、痰濕上擾耳竅、陰虛火旺虛火上炎、氣血虛衰不能濡養耳竅，都可能產生耳鳴。

廣告 廣告

林庭竹說，耳鳴分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或是晚上聲音較大，突發或是漸進式，與運動姿勢改變有無相關等等。約有9成耳鳴者，同時伴隨聽力下降，可能的疾病有外耳道耳屎阻塞、中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性，甚至是鼻咽癌，提醒民眾應就醫查明原因。

造成耳鳴的原因有外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調等，林庭竹建議需針對問題治療。另外，應遠離環境噪音，減少使用耳機，別開過大音量。若有失眠及精神緊繃，則可搭配運動，促進氣血循環，並要維持正常作息，舒緩壓力。

林庭竹也提供日常按摩方式，著重在後頸及耳朵附近的循環，並搭配其他治耳鳴的穴位，如風池、天柱、耳門、翳風等。民眾可先將手搓熱，由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓100下。