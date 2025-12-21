保健》天天運動仍有高血脂 暗藏心血管疾病

許多民眾身材不胖、平時也有運動，健檢仍膽固醇超標。醫師指出，台灣20歲以上民眾有3成正面臨高血脂健康威脅，卻往往不自知。俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白，正是心血管疾病的隱形殺手。

國健署統計，我國20歲以上民眾高血脂盛行率高達3成，但高血脂初期通常沒有症狀，經常被忽略。中華民國心臟學會理事長李貽恒指出，動脈粥狀硬化心血管疾病如心肌梗塞、腦中風等，皆與壞膽固醇過高相關。

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長王宗道表示，高血脂不容易自我察覺，血脂控制不佳族群除了多重代謝疾病、家族史、心血管病史者，還包括外表看似健康、體重正常，膽固醇卻過高的隱形高風險族群，皆應定期檢測血脂、及早控制壞膽固醇，配合藥物以降低風險。

廣告 廣告

研究顯示，每降低1mmol/L的壞膽固醇，可減少約22％重大心血管事件及20％冠心病死亡風險。然而，儘管已有7成動脈粥狀硬化心血管疾病患者，出院後持續使用降血脂藥物，卻僅有半數達到治療目標。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥點出，一部分是用藥遵從性不佳，許多患者自行停藥或中斷治療，另一方面是臨床血脂目標設定有待加強，許多人未能充分了解或積極追求達標。現行治療選擇多元，若能依醫囑服用，能有效控制血脂。

衛福部健保署長陳亮妤說明，台灣三高病患有850萬人，高血脂有510萬人，明年1月1日起將推動高血脂給付改善方案，挹注1.13億元加強個案管理，有效控制壞膽固醇，預估一年3.4萬人受惠。今年9月起也放寬PCSK9抑制劑給付，強化高血脂照護，預估5000人受惠。