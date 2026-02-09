保健》天寒易心肌梗塞 壯年男險喪命

醫師提醒，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對血管狹窄者，更容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞。（李念庭攝）

一名42歲男子體格魁梧、體重110公斤、有長達20年吸菸史，平時自認年輕、體力好，日前卻突然感到胸口出現明顯壓迫感，並伴隨大量冷汗與呼吸困難。忍耐半天後至急診就醫，竟是急性心肌梗塞，且三條主要冠狀動脈皆出現嚴重阻塞，接受治療後驚險撿回一命。

台北市立萬芳醫院心臟內科醫師王婕瑜表示，患者自述當下「胸口像被大石頭壓住」，不只疼痛，還全身冒冷汗、喘不過氣，這些都是高危險警訊。這類心臟引起的胸痛，可能延伸至左肩、背部甚至下巴，即使休息也未必能完全緩解，但患者常誤以為只是太累或姿勢不良。

該患者僅約40多歲，血管阻塞程度卻比許多高齡患者嚴重，檢查發現他不只「壞膽固醇」過高，「脂蛋白（a）」也遠高於一般人。王婕瑜說明，脂蛋白是一種和遺傳有關的膽固醇，容易黏附在血管壁上，長期累積會形成斑塊、增加血栓風險，若未及早發現，很可能年紀輕輕就引發嚴重心血管事件。

醫療團隊採分階段治療，優先打通導致患者此次心肌梗塞的關鍵血管，讓血流迅速恢復，病況穩定後，再分別處理其他狹窄病灶，降低後續風險。經治療，患者已戒菸並開始減重，並依醫囑規律服藥，積極控制血壓、血糖與血脂，持續追蹤心臟狀況。

王婕瑜提醒，天冷時血管容易收縮、血壓上升、心跳加快，對血管狹窄者，更容易誘發心臟缺氧甚至心肌梗塞。男性45歲以上、女性55歲以上，應定期接受心血管相關檢查，若有家族病史，也可進一步檢測脂蛋白（a），不論年齡，都不應忽略胸悶、胸痛、冒冷汗或喘不過氣等警訊。