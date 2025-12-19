保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗

臨床研究發現，女性常出現心臟病「非典型症狀」，導致誤以為只是小毛病而延誤就醫，錯失治療黃金時間。（李念庭攝）

一名64歲女性，本身無特殊疾病，近期因上腹疼痛就醫，但未發現肝膽腸胃異常，轉介至心臟科後檢查發現心肌缺血情形，隨即安排心導管檢查，顯示左冠狀動脈存在嚴重阻塞。經施行血管支架置放術，患者病情穩定，出院後規則服藥、持續回門診追蹤治療。

國泰醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，典型心肌梗塞症狀，包括突然胸口壓迫感、劇烈胸痛、冒冷汗、呼吸困難，然而臨床研究發現，女性常出現「非典型症狀」，導致誤以為只是小毛病而延誤就醫，女性心梗延誤就醫比例遠高於男性、死亡率也較高。

女性心臟病常見非典型症狀，包括上腹痛或消化不良，以為是胃食道逆流、胃痛；肩頸痠痛、下頷痛、極度疲倦、呼吸不順，誤認太累或焦慮；或出現噁心、頭暈，以為是腸胃炎或貧血。

簡韶甫說明，男女性血管病變型態不同，男性常見冠狀動脈主幹大血管阻塞，女性則更常出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，導致症狀不典型；加上女性對疼痛感受與男性不同，常認為「忍一忍就好」而忽略身體警訊；女性停經後雌激素下降，血管保護力迅速減弱，症狀表現也更複雜。

許多女性停經後，發現血壓、血脂、血糖開始升高，體重更容易增加，簡韶甫說，這是因為少了雌激素保護，血管硬化進程加快，以及更年期後脂肪容易囤積在腹部，腹型肥胖是心血管疾病重要危險因子。據統計，停經後女性罹患心臟病風險，比停經前增加2～3倍。

簡韶甫提醒，停經後女性應每年定期健康檢查，不要輕忽胃痛、肩膀痠痛、喘等症狀，平時少油、少鹽、多蔬果、規律運動、規律睡眠，避免過勞或焦慮，若已被診斷高血壓、高血脂或糖尿病，應按醫囑用藥，勿自行停藥。