保健》家人與糖友聯姻 4成民眾搖頭

糖尿病關懷基金會發布台灣首份針對糖尿病負面印象的調查，4成民眾不願意家人和糖友聯姻。（王家瑜攝）

台灣糖尿病患者超過250萬人，每年新增約18萬名糖友。糖尿病關懷基金會4日發布台灣首份針對糖尿病負面印象的調查，4成民眾不願意家人和糖友聯姻，1成以上民眾不太願意雇用糖友，或乘坐糖友駕駛的交通工具。該研究已刊登在亞洲糖尿病學會官方雜誌《Journal of Diabetes Investigation》。

這項調查是去年針對近千名台灣成年人進行，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，如交友、密切合作，但在更深層的人際關係上，仍存在明顯落差，43.3%民眾對於家人與糖友建立親密關係或結婚感到猶豫。

廣告 廣告

本次調查也發現，有15.2％台灣民眾認為「糖尿病」病名令人不愉快。糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，日本曾針對1100位糖尿病人進行調查，有9成糖友對於這個病名感到不悅或排斥，後來積極更名，將漢字「糖尿病」改用英文Diabetes的片假名。

李弘元指出，亞洲糖尿病學會去年建議各國檢視該疾病名稱，並考慮是否做調整。為此，糖尿病關懷基金會、糖尿病學會、糖尿病衛教學會曾召開專家會議，考量若改成「高血糖症」或「糖代謝症」，可能反而容易輕忽疾病的嚴重度，最終認為沒有迫切的更名需求，但建議中英文並列，或增加多元稱呼，有助於減少負面聯想。

國健署長沈靜芬表示，每個人都不應該因為疾病而遭受歧視，糖尿病患者常常背負著異樣眼光，第一型糖尿病患者需要打針驗血糖，許多青少年糖友受到同儕壓力，不希望同學知道，擔心自己和別人不一樣，而第二型糖尿病患者往往擔心被貼標籤，被認為是「太愛吃」或「太胖」才得病。

糖尿病衛教學會常務理事簡銘男指出，負面印象可能不是惡意，而是認知上有不足。糖尿病的衛教重點在於改變飲食習慣，等於比一般人更早開始健康行為管理，反而有機會活得更久、更有生活品質。