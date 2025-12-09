保健》寒冬傷呼吸道 蔬食輕補護黏膜

營養師推薦以「蔬食輕補」調理身體，不僅熱量和膽固醇較低，更富含大量維生素、植化素及膳食纖維，可強化呼吸道黏膜防線、對抗發炎，同時也促進腸道健康。（王家瑜攝）

秋盡冬來，氣溫變化大，正是呼吸道問題最容易頻繁發作的時節。營養師推薦以「蔬食輕補」的方式來調理身體，不僅熱量、膽固醇較低，更富含大量維生素、植化素及膳食纖維，能從根本上強化呼吸道黏膜防線、對抗發炎、同時也可促進腸道健康，強化免疫力。

聯安預防醫學機構聯青診所營養師莊譓馨指出，中醫認為白色食物具有滋陰生津的作用，可以調節肺氣、幫助修復肺部組織，例如蓮藕、山藥、白蘿蔔、梨子、白木耳、百合、蓮子等，清熱解燥同時也有止咳化痰的效果。從營養醫學的角度來說，這些白色食材通常富含黏液蛋白、多醣體和水溶性纖維等，能幫助修復肺部組織，有益呼吸道、腸道等黏膜組織的健康。

莊譓馨表示，富含β-胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、菠菜等也很推薦在秋冬時食用，因為β-胡蘿蔔素在人體內會被轉化為維生素A，而維生素A是維持上皮組織、形成黏膜屏障健康的關鍵營養素，可稱為呼吸道黏膜的第一道防線。其他如杏仁粉（南杏仁）、芝麻、蜂蜜、柿子、豆漿、牛奶等，可提供優質脂肪、維生素E與蛋白質等，都是修復、滋潤呼吸道黏膜的好食材。

除了食補，莊譓馨建議，可從生活上進行呼吸系統的調理，例如增加「呼吸訓練」，放慢呼吸速度、深呼吸或腹式呼吸，提升肺部含氧量並改善呼吸功能，同時也配合規律運動，如健走、太極或其他有氧運動，可有助維持心肺健康與整體代謝。

另外，莊譓馨指出，保持充足且高品質的睡眠，可有助身體自我修復與免疫調節，這也是非常重要的。整合飲食、運動與生活習慣，才能讓身體機能在冬季維持最佳狀態，達到真正的健康養生效果。