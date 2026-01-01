保健》寒冬難入夢 中醫3招助好眠

中醫師指出，現代人冬天工作緊張、熬夜滑手機、進補過度，都會讓陽氣變得紊亂，影響睡眠。（林周義攝）

天氣冷颼颼，許多民眾晚上反而睡不著，或半夜醒來很多次、提早醒來卻睡不回去。中醫師指出，冬季與人體「腎氣」最有關聯，若陰陽失衡，睡眠品質就容易大受影響，找到失眠原因，加上穴位按摩、茶飲助眠、生活調理，有助在寒冬找回安穩睡眠。

新悅中醫診所副院長楊雅心說明，中醫認為「冬主藏」，人體陽氣應內收，身體進入修補階段，但現代人冬天工作緊張、熬夜滑手機、進補過度，都會讓陽氣變得紊亂，影響睡眠。

冬天與「腎」息息相關，腎陰不足者容易「虛火」上擾，睡前心煩、口乾、夜半醒；腎陽虛寒者則常畏冷、四肢冰冷，身體因此難以入睡或睡不沉；加上冬季日照減少、活動減少，身體晝夜節律更容易被打亂，自然更不好睡。

廣告 廣告

楊雅心建議，平時可透過按摩穴位幫助神經系統放鬆，安眠穴有助安神、緩和情緒，神門穴可改善心煩、焦慮、淺眠，足三里助強健脾胃，幫助夜間睡更沉，湧泉穴可溫腎安眠、改善手腳冰冷。

另外，也可依體質挑選冬季助眠中藥茶飲，腎陰不足及虛火旺者，睡前可喝百合蓮子安神茶，幫助養陰清心、平穩情緒；腎陽虛寒者可喝桂圓枸杞薑棗茶溫補腎陽、暖身助眠，或喝玫瑰茉莉舒心茶疏肝解鬱、放鬆神經。

楊雅心提醒，日常也可在睡前泡腳，促進血液循環，有助溫腎暖身、放鬆神經；冬季應「早睡晚起」，讓身體獲得充分休息，可嘗試比平時早半小時上床；許多人愛吃薑母鴨、羊肉爐，但適度進補即可，若覺胸悶、燥熱、夜醒多，就代表補過頭了；白天應至少曬太陽20分鐘、每日活動30分鐘，幫助夜晚入眠。