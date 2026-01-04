保健》小寒重藏陽養陰 內外兼顧提升防護力

周一就是24節氣中的小寒，是冬季進入後段的重要轉折點。雖名為「小寒」，但實際氣候已明顯寒冷，對人體陽氣與循環系統都是一大考驗。（杜宜諳攝）

5日是24節氣中的小寒，是冬季進入後段的重要轉折點。雖名為小寒，但實際氣候已明顯寒冷，對人體陽氣與循環系統都是一大考驗。中醫師指出，小寒時節的養生重點在於「藏陽養陰、內外兼顧」，讓身體順應自然界收藏的節律，才能為接下來最寒冷的大寒節氣、春天的生發做好準備。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，中醫理論認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，寒邪侵襲人體後，易造成氣血運行不暢，出現手腳冰冷、疲倦乏力、睡眠品質下降、經期不順等問題，特別是平時熬夜、久坐、壓力大的族群，陽氣本就不足，到了小寒更容易精神不濟。

賴睿昕建議，作息應配合節氣調整，遵循早睡晚起原則，比平日多睡半小時到1小時，有助於養陽固本，讓臟腑獲得充分修復。由於冬季常見「寒從腳起」現象，不妨在入睡前以溫熱水泡腳，促進末梢血液循環、放鬆神經、提升睡眠品質；若搭配簡單的足部按摩或溫和精油使用，更能達到事半功倍的效果。

入冬後常見皮膚乾燥、搔癢、脫屑等問題反覆發作，西醫稱為「缺脂性溼疹」，中醫多歸屬於「血虛風燥」或「陰血不足」。賴睿昕說，治療上除了內服滋陰潤燥、祛風止癢的中藥，如生地、麥冬、玉竹等，也須同步調整外在保養方式。

小寒時節也適合透過茶飲由內滋養，賴睿昕推薦「麥冬生地養陰茶」，以麥冬、生地與蒲公英組合，具養陰生津、潤燥解毒的作用，適合口乾、皮膚乾癢、熬夜族群飲用。由於藥性偏寒，體質虛寒或容易腹瀉者，應在醫師評估下使用。