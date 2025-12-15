保健》小一生近2成近視 矯正要盡早

台灣近視率高於全球平均，國小一年級近視率近2成，每5人就有1人近視，國中三年級更飆至9成。（本報資料照片）

台灣近視率高於全球平均，國小一年級學生近視率近2成，國中三年級更飆至9成。中華民國眼科醫學會理事長王一中指出，高度近視與多項致盲性眼疾相關，早期發現、有效追蹤為關鍵，呼籲及早矯正控制，降低兒童近視惡化風險。

據統計，台灣小學一年級學童近視率為19.8％，六年級高達70.6％，國中三年級更飆升至89.3％。高度近視部分，六年級學生盛行率為10.3％、國中三年級為28％、高中三年級更達35.7％，遠高於全球高度近視盛行率約2.7％。

廣告 廣告

王一中說明，高度近視與多項致盲性眼疾息息相關，研究顯示，高度近視者黃斑部病變風險增41倍、視網膜剝離風險增9倍、白內障風險增3倍，若近視達800度，黃斑部病變風險更暴升至126倍。顯示近視矯正不只是教育問題，更是重大公衛議題。

王一中指出，兒童在6至15歲期間，眼軸長度與屈光度迅速增長，年均近視加深約為50至100度，是成人年增度數的10倍以上。近視越早發生，進展越快，面對居高不下的高度近視盛行率，關鍵為早期發現、有效追蹤，可顯著降低眼疾風險。

目前兒童近視矯正方式多樣，對近視控制有很大幫助，如近視控制鏡片可減緩眼軸增長，且搭配短效散瞳有效果；9歲後兒童可配戴角膜塑型片，是具高臨床證據支持的近視控制方式之一。王一中提醒，及早進行矯正，能降低高度近視及併發症風險，家長應在近視發生初期，盡早與醫師討論，依孩子需求進行彈性選擇。