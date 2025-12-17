保健》少坐多動 改善情緒精神很有用

今年9月發表於《運動與鍛鍊心理學期刊》的研究指出，每天只要少坐一點、多動一點，就能在隔天明顯感受到情緒與精神狀態提升。（王家瑜攝）

坐著的時間越長，代表身體的活動量越少。董氏基金會提醒，只要比平常多動一點，不需要運動到滿身大汗，就有助於改善情緒。一篇今年9月發表於《運動與鍛鍊心理學期刊》的研究指出，每天只要少坐一點、多動一點，就能在隔天明顯感受到情緒與精神狀態提升。

這項研究以354名健康的年輕成人為對象，進行7到15天活動測量，記錄每日睡眠、久坐時間、輕度活動以及中高強度運動。結果發現，輕度活動與隔日情緒與活力的提升關聯最強，受試者只要增加走路、家務等輕度活動，隔天情緒就會更穩定、感到更有活力；中到高強度運動（如跑步、健身）也有助於改善情緒，但效果不如輕度活動顯著。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，近年多項研究皆得到相似結論，即使是輕度身體活動，也能有效改善情緒。多曬太陽、多活動就能促進有助情緒改善的血清素分泌；若再提升至中高強度運動，則可進一步刺激腦內啡與多巴胺，使身心更健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，可以將輕度活動融入日常生活中，例如步行一站再搭車，或提早一站下車走回家；看電視時可以站著10分鐘，順便做簡單伸展、超慢跑，坐在沙發上時也能抬抬腿、墊墊腳，活動腹部和下半身；用電腦時設定提醒每30到40分鐘起身走動。

葉雅馨提醒，很多人壓力太大、很累時，會想趕快把事情做完或乾脆躺在床上，但這樣反倒會讓效率變差、心情更低落，反而要刻意起來活動一下，不管是在家裡還是到戶外走走都好。