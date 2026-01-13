保健》尾牙吃太多 按壓5穴位止嘔吐

當胃的內容物被推到食道，緊接著腹部的橫膈肌肉收縮，腹內壓增加，就會導致嘔吐。（李念庭攝）

尾牙大魚大肉吃太多，容易造成腸胃不適，導致胃氣上逆，出現乾嘔或嘔吐。中醫師表示，外邪感染、胃熱、胃寒、肝鬱、食滯都有可能引起嘔吐。除了查明病因，對症下藥，民眾也可按壓內關、足三里、合谷、中脘、公孫等止嘔穴位，每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘，或噁心想吐時按壓。

翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞表示，當胃的內容物被推到食道，緊接著腹部的橫膈肌肉收縮，腹內壓增加，就會導致嘔吐。嘔吐由腦部的腦幹控制，有非常多原因，應查明原因，針對病因治療。

莊可鈞指出，風寒、風熱、暑濕等外邪感染，會導致腸胃炎、腸胃型感冒，此時應讓腸胃休息，勿過食，注意脫水，可補充電解質；若是胃熱引起的乾嘔或嘔吐，應避免甜食、油炸、酒類、麵包、麵食類、高糖分水果；胃寒引起的嘔吐，則應避免生冷的飲食；至於肝鬱引起的乾嘔，建議三餐定時定量，吃飯不配工作、飯後散步、適當紓壓、進行規律運動；若是食滯，則會出現胃酸上逆、乾嘔或嘔吐未消化食物，吐後會感覺較舒服，要避免暴飲暴食、過量飲酒。

莊可鈞提醒民眾，可透過穴位按摩改善症狀，建議每次按摩30秒，每天早晚按摩各5至10分鐘，或噁心想吐時按摩。按壓內關穴，可寧心、安神、和胃、寬胸、降逆、止嘔；按壓足三里穴，有助調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕；按壓合谷穴，可疏散風邪，和胃通腸；按壓中脘穴，則可和胃、寬中、消食；按壓公孫穴，有助理脾胃氣機，調血海，和衝脈。