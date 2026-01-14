保健》後鼻神經阻斷 改善惱人過敏

台灣氣候溫暖潮濕，加上空氣汙染等因素，國人過敏性鼻炎盛行率約2至3成。一名32歲吳小姐長期受鼻過敏困擾，每天起床噴嚏不斷、鼻水直流，工作時必須隨身攜帶整包衛生紙，嚴重影響生活品質，甚至伴隨耳悶感與慢性咳嗽。多年來嘗試各種抗組織胺與類固醇鼻噴劑，療效卻逐漸減弱；接受「微創後鼻神經阻斷手術」後，症狀大幅改善。

台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎說，慢性鼻炎成因複雜，除過敏性鼻炎外，也包括非過敏性鼻炎，兩者皆可能出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等症狀。過去慢性鼻炎治療多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，但對部分患者效果有限。

近年發展出「後鼻神經阻斷手術」，在內視鏡輔助下，利用低溫射頻消融技術，阻斷調控鼻黏膜感覺與分泌的後鼻神經，鼻過敏症狀可有效改善7至9成。此外，許多鼻炎患者同時合併鼻塞問題，此手術也可與下鼻甲肥大切除、鼻中膈矯正等鼻塞矯正手術同步進行，一次解決鼻水與鼻塞兩大困擾。

吳小姐接受微創後鼻神經阻斷手術，手術僅約30分鐘即完成，隔天便可正常上班，術後2周鼻子敏感度明顯下降，早晨不再鼻水狂流、頻繁打噴嚏，呼吸與睡眠品質也大幅改善。

林鴻穎指出，相較過去常見的二氧化碳雷射鼻黏膜手術、翼管神經截除手術等，可能造成鼻黏膜破壞、易復發、出現副作用，新式後鼻神經阻斷手術能減少熱傷害範圍，同時有效降低術後淚液分泌不足、眼睛乾澀等風險。

林鴻穎說，後鼻神經阻斷手術屬微創手術，手術時間短、恢復期快，但仍需留意術後出血等風險，且非所有鼻炎患者都適合此治療方式。若有長期鼻炎相關症狀，應先接受專業醫師評估釐清病因後，再與醫師討論最合適治療方案。