保健》心血管死亡率飆升32％ 3招守護健康

年末將至，節慶聚會接連登場，醫師示警，高脂餐飲易導致三酸甘油脂、膽固醇上升。（林周義攝）

年末將至，節慶聚會接連登場，高油飲食大幅增加，醫師示警，高脂餐飲易導致三酸甘油脂、膽固醇上升，加上冬季低溫造成血管收縮、血壓升高，恐使心血管系統負荷倍增，呼籲透過控油、保暖、補營養素3招，守護心血管健康。

國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔指出，年末聚餐常見料理普遍含有大量飽和脂肪，頻繁攝取容易導致高膽固醇、血脂與血液濃稠度升高；冬季氣溫降低，低溫使交感神經活性上升，造成血管收縮、血壓升高，也加重心血管系統負擔。

研究顯示，氣溫每降低攝氏1度，心血管疾病發生率便會上升約1.2％、死亡風險更提升1.6％，在寒流或連日低溫情況下，心血管疾病死亡率更可能高出32％，若日常中忽略血脂與血管保健，心血管疾病風險恐大幅增加。

曾國翔建議，面對年末聚餐與冬季低溫的雙重威脅，可透過飲食控油控膽固醇，優先選擇清蒸、汆燙、少油料理，火鍋與烤肉搭配蔬菜、海鮮與豆製品，減少高脂內臟、油炸物與奶油甜點攝取，管理血脂肪及膽固醇。

另外，也應維持保暖與提升循環，外出穿著足夠保暖衣物，避免血管因低溫劇烈收縮，聚餐後可適度散步、伸展，促進血液循環，減輕血管壓力；適當透過營養品補充輔助血脂穩定，也可成為日常健康管理的一環。