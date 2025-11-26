保健》急性血癌凶猛 4大症狀不可不慎

綜藝天王沈玉琳日前因血癌暫停演藝事業，引發社會大眾關注。血癌並非只出現在新聞或虐心電影情節中，而是可能發生在日常生活的真實威脅，但因為症狀沒有特異性，常被誤認為貧血或感染，可能因此錯過就醫時機。

血癌根據細胞分化程度及病程分為急性和慢性兩種，當中以急性骨髓性白血病（AML）於成年人較為常見。急性骨髓性白血病常見4大症狀包含：臉色蒼白、容易疲倦；不明原因的反覆發燒；未受外力碰撞卻出現瘀青或出血；骨骼或關節疼痛。

奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳分享，一位20歲的男大學生外表陽光健壯、平常也很少感冒，卻在某次暑假反覆發燒2周，並出現臉色蒼白。母親驚覺不對勁帶至醫院，才確診急性骨髓性白血病。由於造血的骨髓發生病變、染色體異常，不僅白血球不足導致免疫力低下，出現發燒的症狀，正常紅血球數量也減少，因而臉色蒼白、容易疲倦。

馮盈勳說，雖急性骨髓性白血病好發於65歲以上老年族群，但臨床經驗是年輕、中壯年都可能會遇到，尤其正在衝刺事業、擔任家庭經濟支柱的50歲以上男性，容易隱忍症狀導致病情快速惡化。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任蕭惠樺說，目前急性骨髓性白血病已有多款標靶藥物能延長患者存活率，也相當的可能痊癒，呼籲患者確診也勿放棄，專業醫療團隊會依據個別患者規畫最適合的精準治療，以提升無復發存活期。

蕭惠樺提醒，除常見4大症狀外，也有病人出現胃口不佳、體重下降，或出現血尿、血便，誤以為泌尿道發炎、胃腸發炎或惡性腫瘤等病。只要有疑似症狀就盡快就醫，避免病情惡化、導致器官衰竭。