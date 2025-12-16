保健》手搖飲 熱量藏在配料裡

手搖飲的熱量往往不是在飲品本身，而是珍珠、粉粿、草仔粿等配料。（王家瑜攝）

許多人喜歡喝手搖飲加上珍珠等配料，營養師提醒，這類飲料會攝取更多的熱量，配料選擇及飲品搭配尤為重要。29歲上班族林小姐因為工作壓力大，下班後點一杯手搖飲「配料配滿」，但這樣的習慣悄悄推高她的體重，1年內不知不覺從L號換穿到2XL號。

部立台北醫院營養師王盈媗表示，手搖飲的熱量往往不在飲品本身，而是「加料」帶來的隱藏熱量，如珍珠、粉粿、草仔粿等，都是以澱粉為主的高熱量食材，一杯飲料只要加上配料，熱量動輒破200大卡，等同一碗飯。

「喝手搖飲不是錯，錯在選擇不對。」王盈媗強調，營養衛教的目的不是禁食，而是教大家聰明選擇。她將配料分為3個熱量等級。綠燈區（小於100大卡）如茶凍、愛玉、仙草、蘆薈凍，本身熱量較低，是控制體重與血糖者較佳的選擇，即使搭配鮮奶茶或水果茶，都較無負擔。

黃燈區（100到150大卡），包括蜜紅豆、杏仁凍、粉條、布丁等，偶爾攝取、適量為宜，建議搭配無糖純茶，減少熱量攝取。紅燈區（大於150大卡）包括草仔粿、珍珠、粉粿、小芋圓等，主成分是澱粉，熱量高、糖分多，建議少選。

王盈媗也建議優先選「純茶」。若選擇水果茶，本身有添加果汁或水果糖漿，會攝取更多的糖分及熱量；若為奶茶控，則建議選鮮奶茶，熱量比添加奶精的奶茶更低，且奶精主要成分是油脂，含有較高的飽和脂肪，易增加心血管疾病、糖尿病風險。

另外，配料通常會用黑糖或蔗糖等精製糖製成，搭配無糖飲品就有甜味，因此建議不要再加糖，避免血糖快速上升。有時只是嘴饞想咀嚼東西，不妨點小杯或中杯，既能滿足咀嚼欲望，也能減少熱量攝取。