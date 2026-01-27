保健》手腳冰冷不一定能補 足浴改善

有些人會透過泡腳（足浴）改善手腳冰冷，中醫師建議選在晚間7至9點，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質。（王家瑜攝）

不少民眾一到冬天就長時間手腳冰冷。宜蘊中醫診所中西醫整合婦女醫學主任曾馨儀指出，手腳冰冷在臨床上並非都是虛寒，盲目飲用薑湯、麻油雞或進補，可能讓部分族群反出現上火、失眠或腸胃不適。有些人會透過足浴改善手腳冰冷，建議選在晚間7至9點，此時有助於放鬆神經、提升睡眠品質。

曾馨儀分析，女性出現手腳冰冷的比例高於男性，與雌激素影響基礎體溫有關，且女性普遍肌肉量較低、基礎代謝率較慢，加上骨架小、散熱快，較難維持末梢溫度。男性若長期手腳冰冷，則常見於肥胖、久坐少動、患有三高慢性病的族群，多與血液循環與代謝功能不佳有關。

中醫臨床診斷上，手腳冰冷並非一概視為「虛寒」。曾馨儀指出，需先釐清四種類型，才能對症調理。「寒厥」是典型的虛寒，伴隨面色蒼白、精神疲倦，屬於真正的陽氣不足，臨床常以當歸四逆湯、八珍湯等溫補。

「熱厥」是手腳冰冷但身體燥熱，可能伴隨著口乾、便祕、舌苔偏黃。「痰厥」是體內代謝廢物與溼氣堆積，常見胸悶、痰多，身體沉重感。「氣鬱」是肝氣鬱結，常見於壓力大、情緒緊繃族群，伴隨煩悶、心悸或兩側頭痛。這三類屬於實症，應以清熱、祛痰或理氣為優先，否則補錯方向反而讓手腳冰冷更加嚴重。

泡腳可促進血液循環，改善下肢冰冷，水溫應控制在38到43℃之間，以「熱而不燙」為原則，時間不宜超過30分鐘，至額頭微微出汗即可。空腹、飽餐後不宜泡腳；兒童、年長者、孕婦及患有糖尿病或心血管疾病者，應先諮詢醫師評估後再進行。