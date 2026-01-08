保健》抗寒流補過頭 當心血壓飆高

不少民眾趁天冷大吃薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞等進補料理，醫師提醒，若吃錯方式恐導致血壓狂飆。（李念庭攝）

近期寒流來襲，氣溫驟降，不少民眾趁天冷大吃薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞等冬令進補料理暖身，是許多人聚餐首選。醫師提醒，看似滋補的美食，若吃錯方式，重口味導致鈉攝取過量，反而可能讓血壓飆高、失控。

心血管疾病長年名列國人十大死因，國健署過去統計指出，20歲以上國人血脂異常盛行率達3成，但因症狀不明顯，多數民眾並不自知，成為隱藏的威脅。

耕莘醫院中醫科主任黃書澐指出，民眾愛吃的薑母鴨、燒酒雞，以濃郁的湯頭搭配米酒，但不少民眾天氣冷常想要來點「重口味」，會在湯中多加幾匙鹽巴，或搭配豆腐乳、醬油等沾醬，卻可能導致血壓飆高。

黃書澐說明，冬令進補湯品中的鹽分含量，相較平常炒菜較難察覺，一碗接一碗，一不小心就造成「鈉攝取過量」，若搭配沾醬和重口味熱炒更是嚴重。過量的鈉，會導致體液滯留，易使血壓上升。若本身有高血壓、心血管疾病，或腎臟功能較差的族群，更應提高警覺。

冬季是心肌梗塞、中風等心血管疾病的好發時段，黃書澐提醒，寒冷天氣本就容易使血管收縮、循環壓力增加，若再加上高鹽飲食，血壓波動風險將大幅增加。建議民眾進補時，應以「清淡」為原則，減少額外加鹽，可利用蔥蒜或陳皮等溫和食材的香氣提味，避免重口味烹調，才能真正吃得暖也吃得安心。

黃書澐也呼籲，冬令進補並非人人適合，民眾若有慢性疾病，應依照自身體質調整飲食內容，必要時可諮詢專業醫師，避免補過頭傷身。