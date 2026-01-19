保健》搞混調味料竟是失智 篩檢要趁早

73歲林奶奶近年變得不愛外出，長時間待在家看電視、滑手機，生活單調。近期出現睡眠障礙、情緒低落，原以為只是正常老化，直到擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀。就醫後，確診早期失智症合併憂鬱症狀，經以藥物治療情緒問題，並至日照中心增加社交互動，生活功能明顯改善，僅需定期回診追蹤。

台北慈濟醫院精神醫學部精神科主任黃宗正說，在輕度認知障礙階段，會出現記憶力、注意力、判斷力衰退，但程度較輕，可經旁人提醒想起來。一旦進入失智症早期，記憶力下降無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩情況；隨病程進展，還可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正指出，退化性失智症是腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性失智是腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定因素引起，如營養缺乏、內分泌失調，若能及時發現、治療，就有機會恢復，然而輕度失智常被誤認為正常老化，錯失治療時機。

臨床常見失智症篩選量表題目多、測驗時間長、鑑別力不足，難偵測早期失智。為提高臨床篩檢效率，黃宗正與台大、北榮等團隊合作，在國衛院支持下，研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗–7」，今年正式發表於國際期刊。此測驗題目控制在7題，設計上更專注偵測早期失智的細微變化，若篩檢疑似失智症，可至醫院詳細評估。

黃宗正提醒，長者應落實「身動、腦動、互動」原則，控制三高與心血管疾病，並採「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，降低失智風險。