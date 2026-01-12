保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕

一名20多歲男性數月前胸部長了一顆小小的青春痘，不小心擠破，原以為只是輕微外傷，未料傷口遲遲無法癒合，持續增生，變成長10餘公分、寬近5公分的疤痕，且有發癢、疼痛或灼熱感。經診斷確定為「蟹足腫」。經過2個月悉心治療，患者胸部疤痕明顯改善，不僅外觀恢復，更重新找回自信。

員榮醫療體系員榮醫院整形外科主任陳宏銘說明，蟹足腫是一種常見的疤痕異常增生疾病，常見於車禍、割傷、燒燙傷，甚至手術或剖腹產後。當傷口進入癒合期，體內纖維結締組織過度增生，疤痕會持續向外擴張、隆起變厚，伴隨紅、硬、痛癢等不適症狀，嚴重時甚至影響關節活動與日常生活。疤痕邊緣如蟹足而得名，好發於胸前、背部、肩膀等張力較大的地方。

廣告 廣告

陳宏銘表示，傳統治療方式包括藥物注射、物理治療或手術切除，但復發率與副作用一直是臨床挑戰。近年來，整形外科採用外科手術結合原生基質膜／羊膜生長因子（amniopatch）的新型治療策略，已逐漸獲得醫界肯定，並有科學論文佐證。

陳宏銘說明，原生基質膜／羊膜生長因子是取自羊膜的天然生物材料，具有良好的生物相容性與組織修復能力。手術切除蟹足腫後，將該生物膜覆蓋縫入傷口表面，可促進正常組織再生，抑制疤痕組織過度增生，進而降低復發風險。適用於創傷後、燒燙傷後或手術後所形成的各類蟹足腫。

陳宏銘表示，蟹足腫病因目前還不是很清楚，可能原因包括免疫系統先天性異常、家族遺傳，或是外傷、手術導致皮膚受傷，啟動免疫反應；有些感染或腫瘤也會誘發類似的反應，增加蟹足腫風險。