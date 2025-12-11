保健》攝護腺現珊瑚礁腫塊 原是泌尿道癌

醫師提醒，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略。（王家瑜攝）

一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續2至3個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，就診才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤，經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結。醫師提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。

顧家醫療總院長顧芳瑜表示，該病患因反覆血尿，初期曾至其他泌尿科診所就診，被認為是泌尿道感染，服用抗生素後血尿稍有改善，但不久後即復發，後續出現排尿困難、需用力排尿等情況，自認可能是攝護腺肥大。

不過，尿流速檢查顯示其流速明顯偏低，每秒僅約4至5毫升，遠低於一般男性約20毫升的正常值，超音波也顯示攝護腺體積達50克，約為正常的2倍。進一步進行膀胱內視鏡時，發現攝護腺開口處有一塊外觀呈「珊瑚礁狀」的腫塊，明顯阻塞尿道出口，高度懷疑為腫瘤，因此建議患者轉診至大型醫院詳查。

患者後續在醫院接受切片與分期檢查，最終確診為惡性的泌尿上皮癌，且癌細胞已向周邊組織與淋巴結擴散，為第三至第四期晚期癌症。顧芳瑜強調，由於泌尿上皮癌惡性程度高，早期通常沒有明顯症狀，診斷需依賴影像檢查、抽血檢驗及切片才能確定。

顧芳瑜提醒，血尿常見原因包括攝護腺肥大、泌尿道感染、尿路結石與癌症，其中癌症最容易在早期無明顯疼痛，因而被忽略。過去因膀胱鏡多為硬式鏡具，檢查疼痛感較高，因此部分醫師與患者心態較為保守，但隨著拋棄式與軟式膀胱鏡的普及，檢查過程的感受已明顯改善，建議應積極納入血尿評估。