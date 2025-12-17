保健》新手媽咪坐月子 中醫曝調理關鍵

女性生產耗損大量氣血，中醫師提醒，產後調理應注重「養血補氣、溫經散寒」，避免吃生冷食物、受寒或過度勞累。（王家瑜攝）

女性生產如同「大病一場」，耗損大量氣血。中醫指出，產後調理應以「養血補氣、溫經散寒」為核心原則，避免吃生冷食物、過度勞累等。若坐月子期間調理得宜，不僅能迅速恢復體力，更能預防日後腰痠、頭暈、手腳冰冷等體虛症狀。

新悅中醫診所副院長楊雅心表示，月子期是女性的「再造之時」，坐月子不只是休養，更能重塑身心，讓氣血充盈、經絡通暢、體質穩定。

楊雅心說明，產後坐月子時，第一周調理應「補氣養血」，可食用四物湯、麻油豬肝、紅棗雞湯，幫助修復子宮與補充氣血；第二周「溫經化瘀」，可加入薑、桂圓等食材，促進血液循環，排除瘀血，減少惡露；第三周「健脾補腎」，可食用山藥、蓮子、黑豆等，強化脾腎功能，恢復元氣與免疫力。

廣告 廣告

不過，坐月子期間也有禁忌，忌食生冷食物，可能損傷脾胃陽氣，導致腹痛、惡露延長、手腳冰冷；忌早洗頭吹風，頭部毛孔在產後極易受寒，易引發頭痛、風溼、慢性疲勞；產後應充分休息，忌過度勞累與久站，避免子宮下垂、腰痠背痛；忌情緒起伏過大，產後情緒不穩會影響乳汁分泌與氣血運行；忌忽視乳腺與惡露問題，若有乳腺脹痛、惡露不止，應及早就醫，避免感染或氣血阻滯。

楊雅心指出，也可透過針灸、穴位調理等中醫輔助療法，幫助氣血流通、情緒穩定，提升整體復原力，常見穴道如合谷穴可疏通氣血、緩解壓力，足三里穴可健脾益氣、增強免疫，氣海穴可補元氣、調理子宮功能。