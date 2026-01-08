保健》易致動脈硬化 別碰新興菸品

國民健康署提醒，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸。（王家瑜攝）（吸菸有害健康）

目前國內已核准2家加熱菸上市，但國民健康署提醒，新興菸品絕非「減害」選擇，對於心肺的危害不亞於傳統紙菸，甚至增加戒菸難度，呼籲民眾勿受行銷誤導。研究指出，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。

國健署指出，菸商常宣稱新興菸品所產生的有害物質較少，然而多項國際醫學期刊發表的實證顯示，這些產品對人體生理造成的危害不但是立即性且具體可見。研究指出，新興菸品所釋放的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因為熱裂解所產生的致癌毒素。

另有研究發現，即使短暫使用新興菸品，也會立即引起動脈僵硬度增加、血壓升高，並顯著增強血小板的血栓形成能力，長期使用會提高動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。

實驗顯示，轉換使用新興菸品並無法改善肺部對細菌感染的清除能力，其造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食紙菸相近。綜合相關研究顯示，使用新興菸品無法降低對心肺功能的損害風險，不論是傳統紙菸或新興菸品，均對健康構成嚴重威脅。

民眾常誤以為改抽新興菸品有助於戒菸，然而日本大型長期追蹤研究提供了反證，有意戒菸者若使用新興菸品，其成功戒菸的可能性顯著較低。

更嚴重的是，新興菸品容易誘使已戒菸者「破戒」，曾戒菸者若接觸新興菸品，其重新吸食紙菸的風險增加了1.54倍。這證實新興菸品無助於擺脫尼古丁依賴，反而常導致「雙重使用」，加深成癮，唯有停止使用所有菸品才是最好的減害。（吸菸有害健康）