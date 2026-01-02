保健》有三高不自知 心血管寒冬要顧好

據統計，台灣20歲以上被診斷出三高（高血壓、高血糖及高血脂）者，有4至7成不自知。（本報資料照片）

天氣冷颼颼，血管會自然收縮，導致血壓上升，若慢性病控制不佳，易增加心血管急性發作風險。據統計，台灣20歲以上被診斷出三高（高血壓、高血糖及高血脂）者，有4至7成不自知，國健署提醒定期健檢掌握自身的健康數據，也要特別注意頭頸與四肢的保暖，遵循「少油、少鹽、少糖、高纖」飲食原則。

國健署長沈靜芬說，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖。民眾可多留意家中長輩，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，一同做好保暖措施。

廣告 廣告

心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食、吸菸等。目前國健署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，民眾可定期健檢掌握自身的健康數據，建議血壓值≦120/80mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99mg/dL。血脂部分，無併發症的一般民眾，低密度酯蛋白膽固醇（LDL-C）應＜130mg/dL。若超過建議標準值，持續監控而未改善，建議諮詢醫療人員。

國健署已建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險。

由於健康的飲食可減少心血管負擔，國健署提醒民眾遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。另建議每周累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀，如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀，或是中風徵兆，如無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作，務必盡速就醫。