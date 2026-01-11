保健》極端飲控與高壓運動 才是復胖陷阱

營養師提醒，極端的飲控和高壓的運動，反而容易復胖。（鄭郁蓁攝）

新年新希望，不少民眾將「減重」列為首要目標，制定嚴格飲食控制與高頻率的運動，盼短期內快速瘦身，卻陷入反覆復胖的惡性循環。營養師指出，過度追求完美，長期讓身體處於高度壓力狀態，反而不利脂肪代謝。

減重營養師姚蘊珈表示，門診常見「拼命型減重者」，每周重訓3至5次、飲食精算到熱量分毫不差，卻忽略身體恢復與心理負荷。極端控制方式短期或許有效，但難以長期維持，一旦鬆懈，復胖速度往往更快。

她指出，當生活已承受高度壓力，若再將運動與飲食視為另一種壓迫來源，體內容易出現慢性發炎反應，影響荷爾蒙平衡與代謝效率，因脂肪分解所釋放的代謝產物，也需要足夠的營養與修復時間處理，短期內反覆胖瘦，反而加重代謝系統負擔。

廣告 廣告

許多人為減重不吃碳水化合物，姚蘊珈強調，碳水與脂肪皆是維持身體機能的重要能量來源。若碳水攝取過低，身體會改以蛋白質供能，導致肌肉量流失、基礎代謝率下降，吃得很少卻瘦不下來。

她建議，碳水化合物攝取量應依體重調整，以體重50公斤成人為例，每天至少需攝取50克以上的碳水化合物；油脂攝取則不宜低於總熱量的15％至20％，長期缺乏恐干擾固醇類激素合成，增加減脂難度；蛋白質則應依活動量調整，每公斤體重約1至2公克不等。

姚蘊珈也提醒，運動減重並非短跑衝刺，而是長期可持續的生活調整，唯有降低極端與壓力，才能真正遠離復胖風險。