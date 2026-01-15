保健》止痛藥非萬靈丹 亂吃恐傷身

現代社會生活節奏快速，許多民眾為了不影響工作與日常，身體出現不適時，常自行服用止痛藥緩解疼痛，每年約1500萬人使用。藥師提醒，錯誤用藥可能增加身體負擔，甚至造成肝臟、腎臟、心血管傷害，民眾不宜自行增加劑量、過度用藥，應依醫囑服用藥物，若疼痛長期出現，應盡速就醫。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇指出，臨床常見止痛藥用藥問題，多半來自「過量使用」，如家長擔心藥效不足，讓孩童短時間內重複服用，或成人為求快速止痛自行增加劑量，都可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

廣告 廣告

王平宇表示，除了服用過量，未依醫囑服用、非醫療目的使用也屬不當用藥行為，如疼痛未發生，就以預防或放鬆為目的服用止痛藥、將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用、同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過多、與抗凝血藥物同時使用等。

市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥，王平宇說明，乙醯胺酚類需經肝臟代謝，嚴重肝臟疾病患者不適用；非類固醇消炎止痛藥則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎病或部分心血管疾病患者使用，孕婦也應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險。

此外，止痛藥使用不當，也可能造成依賴或成癮情形，須在醫師與藥師監控下逐步調整劑量，降低戒斷症狀，視情況改用非成癮性輔助藥物；因長期疼痛導致的止痛藥依賴，可在醫師評估後，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法改善疼痛。

王平宇提醒，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式，若疼痛反覆或長期出現，可能代表身體存在其他病灶，應及早就醫、接受適當治療，而非長期依賴止痛藥。服藥前也應詳閱標示、遵循醫囑，避免對健康造成潛在風險。