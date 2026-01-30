保健》歲末聚餐腸胃累 中醫妙招消食

歲末年初尾牙、春酒不斷，不少民眾餐後可能出現腹脹、口臭、胃酸逆流等狀況。（李念庭攝）

歲末年初尾牙、春酒不斷，不少民眾餐後可能出現腹脹、口臭、胃酸逆流等狀況。中醫師指出，這些都是典型的「飲食積滯」，當脾胃受傷，全身氣血便受阻，影響健康，可透過山楂、神麴、陳皮等食材消食，或按摩穴道、餐後隔日「輕斷食」，幫助腸胃休息、修復。

明悅中醫診所院長曾雴瑜說明，中醫強調「辨證論治」，針對不同類型的飲食過量，有不同的消食法寶。若是肉類過量、油膩積滯，首選「山楂」，能有效化解油膩、促進脂肪分解，適合在食用燒烤、牛排、火鍋後飲用，胃酸過多者宜減量或飯後飲用。

至於澱粉過量、米麵積滯，消食首選為「炒麥芽」或「神麴」，富含消化酶，能分解澱粉類食物造成的積滯，適合食用大量主食、甜點或年糕後使用；若是整體油膩、腹悶不舒，首選則是「陳皮」，能理氣健脾、燥濕化痰，消除餐後腸胃的黏膩與悶脹感，適用各種混合性大餐後的普遍不適。

除了飲食調理，曾雴瑜指出，也可按壓身體「消脹穴」，如足三里穴能強健脾胃、促進蠕動、改善腹脹消化不良；內關穴能寬胸理氣、和胃降逆，對餐後噁心、心悸、胸悶效果顯著；中脘穴能快速緩解胃脹、胃痛。建議餐後一小時，每個穴位以指腹按揉3至5分鐘，感到輕微酸脹感即可。

曾雴瑜強調，大餐後的隔天，也要讓腸胃「輕斷食」，執行溫和的腸胃休養。可延長空腹間歇，將兩餐間隔拉長至12至16小時，飲食應清淡溫和，首選小米粥、南瓜粥、溫和的蔬菜湯，避免所有油炸、辛辣、生冷、難消化食物。餐後休息30分鐘，進行20至30分鐘的溫和散步，促進腸道蠕動，有效緩解積滯。