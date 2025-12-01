保健》母乳最好 配方奶恐致肥胖、過敏

兒童過重、肥胖及氣喘、溼疹、過敏性鼻炎等過敏性疾病盛行率不斷上升。林口長庚醫院最新研究發現，以配方奶餵養嬰幼兒恐增加肥胖風險，肥胖又與過敏疾病相關，建議家長以母乳餵養，並讓兒童維持健康飲食、培養運動習慣，降低肥胖及過敏發生。

林口長庚兒童胸腔內科教授級主治醫師邱志勇說明，研究追蹤144名兒童出生至5歲的代謝變化，其中約3成屬於過重或肥胖，氣喘與過敏性鼻炎盛行率分別高達24.6％與59.6％。團隊收集各年齡階段尿液樣本，運用先進1H-NMR核磁共振光譜與代謝體分析技術發現，隨年齡增長，兒童對肌肉蛋白質所需的胺基酸代謝明顯增加。研究成果已發表於今年6月刊登於國際知名期刊《兒科過敏與免疫學》。

邱志勇指出，不同餵養方式會對腸道菌群產生顯著影響、改變尿液中代謝物組成。特別是嬰幼兒時期，配方奶餵養者的代謝特徵明顯與母乳餵養者不同，這些差異不僅與牛奶致敏反應有關，也與嬰幼兒肥胖的風險高度相關。

嬰幼兒進入學齡前兒童時期，隨著飲食型態轉變，代謝物分析發現，兒童肥胖與過敏疾病個體之間具高度重疊，顯示兒童肥胖與過敏疾病可能透過相似的代謝路徑相互影響，共同影響兒童健康發展。

邱志勇說，研究顯示嬰幼兒配方奶餵養與肥胖風險相關，而學齡前兒童因飲食型態改變所引起的肥胖，與過敏疾病密切相關。因此建議家長多以母乳餵養，在孩童成長過程中維持健康飲食、培養良好運動習慣，降低肥胖風險、減少過敏發生。