保健》每年選1周連續量血壓 及早察覺異常

慢性疾病是國人健康最大隱憂，國民健康署建議民眾，每年抽出7天時間，早上起床後、晚上睡覺前各量1次血壓，每次量2回，中間間隔1分鐘，取平均值，養成定期量測習慣，及早察覺血壓異狀。定期量血壓也能作為和醫師溝通用藥的依據，讓量血壓不再只是臨時行動，而能成為日常習慣。

國健署指出，慢性疾病長期以來是國人健康最大的隱憂。其中高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性疾病，更占了十大死因約3成。依據健保署的資料，20歲以上國人被診斷為高血壓約有330萬人。

廣告 廣告

衛福部民國113年死因統計顯示，高血壓疾病死亡率近年來首次不再攀升，凸顯國人對血壓控制與慢性病預防的意識正在萌芽。然而，每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病而失去生命，顯示高血壓已經成為全民健康必須正視的重要課題。

國健署長沈靜芬說，高血壓造成很大的疾病負擔，但診間的血壓無法反應實際的狀況，鼓勵民眾每年利用1周時間，進行連續7天的量測。早上起床後、晚上睡覺前各量1次，以及每次量2回，中間間隔1分鐘，取平均值，以忠實反應血壓情況，作為和醫師溝通用藥的依據。

目前全台已設置超過3000處血壓站，其中700處經國健署認可為「安心血壓站」，分布於22個縣市，提供民眾在社區就能享有便利又可信賴的血壓量測環境。當血壓數值出現異常時，民眾可以攜帶記錄回到醫療院所，讓專業人員協助判讀與追蹤，形成社區健康支持網絡。