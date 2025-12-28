保健》每晚呼吸停止數百次 恐釀中風心梗

醫師表示，若發現自己或家人有長期打呼、睡不飽、白天異常疲累的症狀，可進行專業睡眠檢測。（本報資料照）

竹科工程師王先生近一年頻繁出現注意力無法集中、工作品質不佳，甚至開車打瞌睡的驚險情況，起初以為是長期高壓工作與熬夜影響，檢查才知是「重度阻塞型睡眠呼吸中止症」惹禍。醫師表示，睡眠呼吸中止症對人體最大的危害是「全身性缺氧」，許多壯年猝死案例，可能與未被診斷的睡眠呼吸中止症有關。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志表示，這名工程師被枕邊人發現夜間鼾聲如雷，且會突然「斷氣」數秒後爆出巨大聲響，枕邊人崩潰要求分房睡，他才驚覺事態嚴重。經居家睡眠檢測，睡眠呼吸中止指數（AHI）高達60，意即每小時呼吸停止次數達60次，整晚就有數百次暫時停止呼吸。

陳俊志指出，許多工程師久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與BMI指數超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險，由於呼吸中止會發生全身性缺氧，當身體反覆缺氧，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，導致中風或心肌梗塞。所幸接受手術治療並持續使用正壓呼吸器後，王先生的睡眠結構大幅改善，深層睡眠比例顯著提升，精神變好，也找回昔日工作效率與水準。

陳俊志表示，阻塞性睡眠呼吸中止症治療由醫師依患者病情、睡眠習慣等狀況來決定適合患者的方式。正壓呼吸器是常見的治療選擇，不過部分患者也會搭配局部手術、減重等方式。

陳俊志提醒，咖啡因僅能短暫提神，若發現自己或家人有長期打呼、睡不飽、白天異常疲累的症狀，應盡速進行專業睡眠檢測，及早發現與治療，別讓缺氧偷走了健康。