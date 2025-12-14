保健》氣溫驟降顧心肺 三招保暖防疫護長者

近期氣溫驟降，易增加心血管與呼吸道疾病風險，尤其高齡長者、慢性病患者需特別注意。（李念庭攝）

近期鋒面與冷氣團接連來襲，清晨、深夜氣溫驟降，易增加心血管及呼吸道疾病風險，尤其高齡長者、慢性病患需特別注意。衛福部胸腔病院副院長張自強提醒，透過日常保暖、做好個人防護、良好生活習慣3招，維護呼吸道健康、平安度過寒冬。

張自強指出，冬天應正確保暖防止低溫傷害，採用洋蔥式穿衣法，多層次疊穿方便調整，加強頭頸、胸背及手腳保暖，使用帽子、圍巾與手套。起床時應先暖身再起身，避免頭暈跌倒；室內維持適溫、通風，避免室內外溫差大，且需注意使用電暖器的用電安全。

廣告 廣告

日常也應落實防疫，守護呼吸道健康，尤其在醫療院所或公眾場所，注意戴口罩、勤洗手與咳嗽禮節。張自強強調，若有發燒、咳嗽或喘氣等症狀，應盡速就醫並告知病史，符合資格者應提早接種流感與新冠疫苗，以降低罹患重症和死亡的風險。

疾管署也指出，冬天是呼吸道傳染病好發季節，民眾應盡速接種疫苗、建立保護力。目前公費流感疫苗僅剩26萬多劑，已追加採購15萬劑；公費新冠疫苗尚有約134萬劑，明年元旦起至2月28日，將擴大公費對象至滿6個月以上未接種民眾。

最後，張自強提醒，民眾應每日留意家中長者的精神、食慾與呼吸變化，按時服藥、量血壓並補水，避免血液黏稠。此外，進行運動應選擇較暖的時段，結伴散步或室內伸展，並注意防滑、防累。落實均衡飲食、充足睡眠，提升免疫力，共度平安寒冬日。