保健》水痘迷思多 2劑疫苗防皮蛇

水痘以7至12歲為主要感染族群，不僅影響健康和學業，還可能傳染給同住的照顧者，進而衝擊整個家庭。圖為兒科診間示意圖。（本報資料照片）

水痘具有高度傳染性，造成校園群聚感染風險，還可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症。部分家長認為接種1劑疫苗即足夠，或感染過水痘便可終身免疫。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵強調，依醫囑施打第二劑水痘疫苗，不僅降低孩童水痘群聚感染風險，更幫助預防未來成人後引發帶狀疱疹（俗稱皮蛇）。

社會大眾對於水痘預防仍存在迷思，例如「接種一劑疫苗即已足夠」，但水痘屬高傳染力疾病，其傳染力為流感及腸病毒的6倍以上。研究顯示，即使接種過1劑水痘疫苗，仍有發生突破性感染的風險。

根據疾管署統計，民國113年全台水痘感染人次累計超過3萬人，其中以7至12歲年齡層為主要感染族群。邱政洵分享，臨床上不乏已接種1劑疫苗的孩童發生突破性感染的個案，不僅嚴重影響健康及學業生活，更可能傳染給同住的照顧者，進而衝擊整個家庭，且水痘感染不僅止於皮膚出疹，更可能引發肺炎、腦炎等嚴重併發症，潛在風險不容小覷。

另有家長以為「感染過水痘便可終身免疫」，其實不然。一旦感染水痘，痊癒後病毒仍會終生潛伏於神經節中，當人體免疫力因年齡增長、壓力或疾病而下降時，潛伏病毒恐再度活化，引發帶狀疱疹。

邱政洵強調，為遠離水痘病毒感染威脅，應維持良好環境衛生、保持雙手清潔與室內空氣流通，並依醫囑接種第2劑水痘疫苗，有機會將水痘預防保護力提升至9成，降低感染風險及未來帶狀疱疹的發生機率。