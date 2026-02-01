保健》沒一個人也孤獨 親密關係的隱形風險

醫師表示，即使不是一個人也會有孤獨感，尤其常出現在親密關係中，可建立自我界線與學習獨處，才能真正鬆動孤獨感。（本報資料照）

通訊軟體、社群平台、AI越來越普及，孤獨感反而成為門診中常見的心理困擾。精神科醫師楊聰財指出，孤獨並不等同於「身邊沒有人」，而是一種主觀的心理經驗，即使處在婚姻或家庭關係中，仍可能感到強烈空虛，長期下來對身心健康造成影響。

孤獨感經常出現在親密關係之中。一名45歲女性結婚18年、育有子女，外表看似家庭穩定，卻在門診中形容自己「每天像住在一間沒有回音的房子裡」。丈夫工作忙碌，回家後常滑手機，孩子進入青春期後也漸漸疏離。某個深夜，她傳了一長段訊息給丈夫，傾訴內心的疲憊，卻只等到一句「我很累，之後再說」。那一刻，她感受到強烈的孤獨，甚至出現胸悶、失眠與心悸。

廣告 廣告

心理治療過程中，她逐漸理解自己的痛苦不只是來自丈夫，而是來自把「被理解」當成存在價值的唯一證明。當她開始重新建立自我界線、培養獨處能力，並降低對「完美理解」的期待後，孤獨感才慢慢鬆動。

楊聰財指出，這類孤獨並非來自「沒有人陪」，而是源於對親密關係的高度期待，特別是「你應該懂我」的心理預設。一旦現實與期待落差過大，失落與孤獨感便會被放大，甚至轉化為身體不適，成為常見的身心症表現。

研究顯示，長期孤獨與心血管疾病、免疫功能下降及失智症風險上升有關。楊聰財表示，孤獨也容易干擾自律神經與內分泌系統，使身體長期處於警戒狀態，並伴隨失眠、飲食失衡等問題，形成惡性循環。孤獨本身不是疾病，而是一種心理提醒，透過調整期待、建立自我界線與學習獨處，才能真正鬆動孤獨感。