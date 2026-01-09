保健》流產傷身 避後遺症需3階調養

流產，從來不只是醫學上的一個結果，而是一段期待被迫中斷的歷程。（王家瑜攝）

女星鄭家純近期公開自己懷孕第9周流產，中醫師指出，臨床上最令人揪心的，並不是患者尚未懷孕，而是「好不容易懷孕了，卻又流產」。從中醫角度來看，初期流產的核心問題在於氣血突然耗損、腎氣受傷。流產後的調養並非一味進補，而需分階段進行，先讓子宮內環境回復乾淨，再進入補氣養血、修復子宮的調理期，最後視體質強化腎氣與生殖功能，為下一次懷孕做準備。

中醫師周宗翰表示，流產，從來不只是醫學上的一個結果，而是一段期待被迫中斷的歷程。對女性而言，身體正在經歷劇烈的荷爾蒙變化，心理同時承受失落、自責與空白感。尤其是懷孕初期流產，外表看似「周數還小」，但對當事人來說，情感上的衝擊並不會比較少。

周宗翰說，從中醫角度來看，初期流產屬於「傷胎」、「小產」範疇，核心問題在於氣血突然耗損、腎氣受傷，加上情緒劇烈波動，容易造成後續月經失調、體力下降，甚至影響下一次受孕條件。若忽略調養，可能留下長期後遺影響。

初期流產後的調養，並非一味進補，而需分階段進行。第1階段著重於「清瘀與止血」，協助子宮內環境回復乾淨，避免瘀血內停；第2階段則進入「補氣養血、修復子宮」的調理期；第3階段，才會視個人體質，進行腎氣與生殖功能的強化，為未來懷孕做準備。

周宗翰指出，有些女性流產後特別疲倦、氣短乏力，屬於氣血兩虛；情緒低落、胸悶易嘆氣者，偏向肝氣鬱結；也有人出現畏寒、腰痠、經期延後，顯示腎氣不足。不同體質，治療方向與用藥策略皆不相同，必須個別評估。

除藥物調養，流產後的心理照顧同樣重要。周宗翰提醒，常見患者在身體恢復後，情緒卻仍停留在失去的狀態，甚至不敢再談懷孕。中醫在調理心肝、改善睡眠與焦慮方面，也能提供溫和而持續的支持。