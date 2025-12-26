保健》炒飯過激腫成紫茄子 速就醫修復

專家提醒，親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力。（王家瑜攝）

台中58歲廖姓男子耶誕夜嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，突然聽到「扒」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色。隔天起床發現變成「紫茄子」，才驚覺大事不妙，醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄。此時，一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能破裂，這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生。

陰莖白膜破裂常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，警告「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

經醫療團隊評估，男子立即接受手術。醫師先處理外部包皮以完整暴露受傷部位，接著找出白膜破裂位置與出血點，再將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合修補，確保止血並恢復陰莖結構的完整性，避免日後出現彎曲或勃起障礙。受傷後24小時內接受手術，多數可恢復正常性功能。相反地，若選擇保守治療或延誤處理，出血與纖維化可能加劇，增加長期後遺症的風險。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，年輕人玩過頭受傷的案例也不少。親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應盡速就醫，別錯過黃金治療期。