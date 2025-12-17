保健》男肺癌第四期 免疫細胞治療穩病情

一名50歲香港病人，去年確診第四期肺癌，跨海來台就醫，歷經多次傳統化療、標靶治療，為尋求新的治療機會，經評估決定接受自體免疫細胞治療，經半年整合療程後，日前影像檢查顯示病情穩定，除疼痛症狀明顯獲得緩解，體能與生活品質也大幅提升。

衛福部統計，癌症蟬聯43年國人十大死因榜首，每年約5.4萬人因此喪命，其中又以「肺癌」高居死因第一名。傳統化學治療往往帶來許多副作用，近年治療方式進步，不再只有化療、電療、標靶治療等選擇，免疫療法與免疫細胞療法，成為抗癌新選擇。

臺北醫學大學部立雙和醫院細胞治療暨基因檢測中心主任、血液腫瘤科醫師莊博雅說明，免疫細胞治療透過抽取病人自體血液，分離出樹突細胞、細胞激素誘導殺手細胞，在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至病人體內，強化免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力。

對部分晚期癌症患者而言，免疫細胞治療雖非取代性療法，但輔助化療、標靶或放療等傳統癌症治療方式，有助提升免疫功能與整體生活品質，也有助穩定病情。該名香港病人分享，接受自體免疫細胞整合治療前，每天飽受疼痛所苦，服用大量止痛藥也無法緩解，接受治療後疼痛明顯緩解，精神、體力都有所恢復。

莊博雅強調，台灣再生醫學與細胞治療領域的技術及臨床應用不輸國際水準，個人化免疫治療須由專業醫師根據個別病況評估後執行，民眾應選擇具合法細胞治療許可的醫療機構，才能確保治療安全與品質。