保健》異位性皮膚炎患者 少吃加工食品

異位性皮膚炎是慢性免疫皮膚疾病，患者深受皮膚乾癢、紅腫反覆發作之苦。（李念庭攝）

異位性皮膚炎是慢性免疫皮膚疾病，患者深受皮膚乾癢、紅腫反覆發作之苦。醫師指出，許多患者吃特定食物常導致組織胺釋放、誘發異位性皮膚炎，建議減少攝取酒類、貝類、香蕉、巧克力等食物，以及罐頭、發酵食物等加工食品。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，許多異膚患者關心哪些食物不能吃，研究指出，僅嬰幼兒期異位性皮膚炎較會因食物而造成皮疹，一般狀況下不需嚴格限制飲食，以免導致營養不均。

不過，仍有人吃完特定食物後，身體變得刺癢不舒服。羅陽指出，此情況大多是因為「組織胺釋放」，食物誘發異位性皮膚炎發作，並非食物過敏。建議減少富含組織胺食物，如熟成起司、酒類、優格、煙燻肉品、青花魚科的魚及貝類；或者易使身體釋放組織胺的食物，如酒類、香蕉、番茄、巧克力、草莓、鳳梨、堅果類；罐頭、發酵食物及醃漬類食物等加工食品，也不應攝取過多。

廣告 廣告

在衣物材質方面，羅陽說明，傳統都認為異膚體質只適合棉質及絲質，不建議羊毛及較粗糙布料。但近年研究發現，纖維較細的美麗諾羊毛，也有降低異位性皮膚炎症狀的效果，因此若患者天冷想搭配羊毛材質衣物，可考慮裡面先穿棉質，再加上纖維較細的羊毛。

羅陽表示，羊毛確實不是異膚患者衣服材質的首選，透氣、柔軟、排汗佳衣服才是。此外，新衣服剛買來一定要洗過才能穿，因為若有殘留的螢光劑或化學染料，可能導致接觸性皮膚炎症狀。有些衣服外表圖案會凸出到內襯，會增加刺癢不舒服的感覺，也要盡量避免。

羅陽提醒，異位性皮膚炎在生活及治療上需要花費很多心力照顧，除了飲食及衣物選擇、塗抹類固醇藥膏之外，若是大範圍病灶，也可與醫師討論是否加上口服藥控制，或規律接受紫外光照治療。