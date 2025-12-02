保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善

65歲林先生長期受異位性皮膚炎之苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛、癢到難以入眠，常抓到遍體鱗傷，輾轉多家醫院、以傳統藥物規律性治療，病情都無法獲得穩定控制。經醫師評估，他符合健保給付標靶藥物條件，透過標靶治療，搔癢症狀及皮膚病灶迅速獲得改善，如今只需定期回診進行控制性治療。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說，異位性皮膚炎為過敏性濕疹，常因食物、環境過敏原誘發，約25％在成年後才發病，會出現反覆性濕疹與嚴重搔癢，成人病灶多見於頭頸部。據統計，台灣盛行率約1.28％、超過29萬人罹病，其中約26.6％屬中重度。

廖澤源指出，異位性皮膚炎與免疫失衡相關，病人容易有過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、氣喘等合併症，長期反覆發作和搔抓，不僅影響外觀、社交、睡眠、工作，還可能造成傷口感染，甚至併發憂鬱症。

輕度異位性皮膚炎的治療，以保濕劑、外用類固醇或免疫調節劑為主。若為中重度病人，病灶範圍廣或反覆惡化，可依醫師評估合併口服藥物或照光治療。廖澤源說，若經口服2種以上傳統免疫抑制劑、照光治療一段時間仍控制不良，專業評估下可使用標靶藥物，治療後2至4周內可顯著改善。

廖澤源提醒，異位性皮膚炎屬慢性疾病，除了配合治療，建議日常洗澡以溫水為宜、避免水溫過熱與過度搓洗，冬季應加強保濕、減少接觸過敏原與刺激性清潔用品。若出現相關症狀，應及早就醫治療。