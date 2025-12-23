保健》「癌疲憊」半數不自知 點滴速改善

約6到8成患者都經歷過「癌因性疲憊」，大幅影響治療品質，透過點滴注射、靜脈營養可提供低風險、高可控且快速的營養支持。（王家瑜攝）

癌症是國人健康大敵，每年約有13萬名新發生個案。醫師指出，6到8成患者都經歷過「癌疲憊」，大幅影響治療品質。今年72歲的蔡先生是大腸癌三期患者，回想化療期間又是嘔吐、又是四肢麻，非常難受，後來透過注射營養點滴方式，精神和食慾都變好，堅持抗癌至今已2年。

根據113年癌症登記報告，國內每4分2秒就有一人罹癌。放射腫瘤科醫師、優點NK預防醫學診所顧問廖志穎表示，癌症本身和治療會引起持續的、難以緩解的極度疲勞，和一般疲勞不同，休息也無法改善，嚴重影響生活品質，稱為「癌因性疲憊」。

廖志穎指出，台灣癌疲憊患者約占癌症人數的6到8成，但超過一半的人沒有發覺或通報。透過飲食補充營養固然重要，而點滴注射、靜脈營養亦可提供低風險、高可控且快速的營養支持。

蔡先生分享，自己2年多前大腸癌三期接受手術治療，術後發現手部有點抖，體力變得很不好，原本想看中醫調理身體，後來得知可以透過點滴注射營養，因此決定試試看。化療期間面臨嘔吐、手腳麻等不適，整天只能躺在床上，接受點滴注射營養後，精神好了一點、食慾也變好了，到現在2年多，一直在堅持。

廖志穎提到，現行醫院體系光是拯救性命就分身乏術，難以滿足病人支持性的照護需求，而診所可以承接這樣的責任，幫助患者獲得未被滿足的營養支持。針對「癌症康復者」和「亞健康者」兩大重點族群，可提供預防醫學、預防復發、修復調養的方式。