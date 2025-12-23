保健》癌症篩檢擴大首年 揪出7.1萬人異常

衛福部國健署今年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等。（王家瑜攝）

衛福部國健署今年元旦起擴大免費癌症篩檢資格，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等，截至12月17日累計突破536.6萬人次受檢，協助7.1萬名民眾及早發現異常，其中1.2萬人確診癌症。

癌症已連續43年居國人十大死因之首，賴清德總統提出「健康台灣」政策，訂下「2030年癌症標準化死亡率降低三分之一」目標。國健署自114年起擴大推動免費癌症篩檢，以早期發現癌症、早期治療。

目前國健署提供40到74歲女性每兩年一次乳癌X光攝影檢查；45到74歲民眾、40到44歲具家族史民眾每兩年一次糞便潛血檢查；25到29歲女性每三年一次、30歲以上女性每年一次子宮頸抹片檢查；具家族史的45到74歲男性、40到74歲女性，以及50到74歲重度吸菸者，每兩年一次低劑量電腦斷層檢查；30歲以上嚼檳榔者每兩年一次口腔黏膜檢查。

政策推動即將滿1周年，篩檢服務量達歷年新高。國健署統計，114年截至12月17日，累計癌症篩檢服務量已達536.6萬人次，較去年同期增加106.8萬人次，顯示民眾對篩檢的參與。

在癌症篩檢量逐步提升之際，為成功揪出潛在的癌前病變與癌症個案，落實異常個案的後續追蹤顯得格外重要。國健署統計，114年共偵測出5.9萬人癌前病變、1.2萬人癌症個案。

換言之，今年已成功協助7.1萬名民眾及早發現異常。相較去年同期偵測出約5.8萬人癌前病變及癌症個案，增加約1.3萬人，約成長23.3％，顯見擴大篩檢已在早期偵測上帶來明顯成果。