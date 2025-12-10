保健》睡眠呼吸中止 內視鏡抓病灶

易怒、嗜睡、頭痛、睡覺鼾聲如雷？小心你是罹患了睡眠呼吸中止症。專家指出，睡眠呼吸中止症患病率高，但診斷率卻很低，嚴重的病人反應力慢、判斷力下降，開車就如同「酒駕」，大幅增加交通事故風險，更可怕的是，還會衝擊全身健康，導致中風、冠狀動脈疾病等。想追求一夜好眠，可從精準診斷與治療開始，運用睡眠內視鏡確認病灶，選擇治療策略。

台中慈濟醫院耳鼻喉部喉科主任孫傳鴻日前在台灣醫療科技展中指出，睡眠呼吸中止症病人表現在外的症狀有白天注意力不集中、易怒、易嗜睡，常伴隨頭痛，晚上睡覺鼾聲如雷、呼吸停止。嚴重的病人會反應力變慢、判斷力下降，開車像「酒駕」，大幅增加交通事故風險。

一般人以為睡覺打鼾很正常，但孫傳鴻指出，睡眠呼吸中止症可能影響腦部造成中風外，還會衝擊全身健康系統，包括冠狀動脈疾病、心律不整等心血管系統，以及糖尿病、肥胖、代謝症候群等內分泌系統，甚至發生性功能障礙。

孫傳鴻說，傳統處理睡眠呼吸中止的方法有配戴正壓呼吸器、止鼾牙套或外科手術的顎咽成型術，但盲目使用單一治療方式，常無法治療全部的患者，透過藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）才能精準找到主要阻塞區域，施以量身訂製的治療。

對於配戴正壓呼吸器，無法耐受甚至產生幽閉恐懼的病人，精準定位後的外科手術就是重要替代方案。對於不確定自己是否有睡眠問題的民眾，可透過「愛普沃斯嗜睡量表」，判定是否要諮詢醫師。

孫傳鴻表示，台中慈濟醫院以「精準治療」為核心策略，詳細診斷，主張「量身訂製」治療，從作息調整、非侵入性治療，最終才會針對個體差異，提供最佳化的手術介入，確保治療有效，提升整體治癒率。