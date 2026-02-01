保健》睡覺打呼不只吵 冬季猝死風險高

醫師提醒睡覺鼾聲大不只是吵，更是冬季致命警訊。（本報資料照）

睡覺打呼不只是吵，更是冬季猝死警訊！大陸冷氣團再度南下、全台溫度驟降，醫師提醒，冬季本就容易使血管收縮，再加上阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）造成夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。臨床觀察，超過5成高血壓患者合併睡眠呼吸中止症，若只吃降血壓藥，治標不治本，可能在睡夢中發生憾事。

阻塞性睡眠呼吸中止症最常見的特徵就是「鼾聲如雷」，萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳指出，長期打呼會造成睡眠中反覆缺氧，迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。

陳伯岳解釋，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。長期下來血管壁受損硬化，大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率，埋下心血管疾病的未爆彈。

陳伯岳指出，根據臨床經驗，超過5成高血壓患者合併睡眠呼吸中止症，若只吃降血壓藥、不治療阻塞性睡眠呼吸中止症，隨時可能在深夜發生憾事。

根據台灣睡眠醫學學會推估，全台阻塞型睡眠呼吸中止症者約70萬人。陳伯岳建議，若發現自己或枕邊人有打呼聲很大、白天容易疲累或想睡覺、頸圍較粗等特徵，應盡快安排睡眠檢測，由醫師診斷確認影響睡眠品質主因。